В Мариуполе возводят лечебно-диагностический центр ФМБА

Медцентр оснастят по последнему слову техники. Фото: vskmo.ru

В Мариуполе появится современный комплекс Федерального медико-биологического агентства, оснащенный по последнему слову техники. Его возведут на проспекте Ленина. Сообщается, что медцентр постоят к осени 2024 года. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

— В медцентре будут оказывать помощь по таким профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, урология и гинекология, неврология, нейрохирургия, оториноларингология и челюстно-лицевая хирургия, кардиология и другим, — отметили в агентстве.

Напомним, что новый медцентр в Мариуполе оснастят современным оборудованием и техникой. Строительство медицинского учреждения разбили на два этапа. Первый — строительство 4-этажного лечебно-диагностического корпуса, в котором разместятся служба скорой помощи, операционный блок, стационар. Второй этап строительства включает в себя возведение восьмиэтажного стационара на 333 койки. Возведением медицинского центра занимаются специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России.

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