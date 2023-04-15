Леонид Пасечник приостановил действие комчаса в ЛНР в связи с празднованием Светлой Пасхи

Действие комачаса продолжается на ряде территорий ЛНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики подписал указ, согласно которому действие комендантского часа в Республике приостанавливается в ночь с 15 на 16 апреля в связи с празднованием Светлой Пасхи. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— Комендантский час будет приостановлен в тех районах, где это позволяет военная обстановка. Из соображений безопасности на территории Сватовского, Кременского и Троицкого районов, Первомайска, Стаханова, а также Северодонецкой агломерации комендантский час не приостановлен и продолжает действовать в ранее установленном режиме, — отметил глава региона.

Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с сегодняшнего дня. Контроль за исполнением указа глава региона оставил за собой.

Врио Главы Республики добавил, что согласно производственному календарю на 2023 год – понедельник, 17 апреля, является выходным.

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