Лизинговая компания ДНР готова принимать заявки от клиентов из новых регионов России

Взять технику в лизинг смогут компании из соседних регионов. Фото: ДАН
Республиканская лизинговая компания готова принимать заявки на лизинг техники из Луганской Народной Республики, а также Херсонской и Запорожской областей. За прошлый год компания заключила 15 договоров лизинга на сумму более 142 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов Донецкой Народной Республики.
— В настоящее время ГУП ДНР «Республиканская лизинговая компания» осуществляет деятельность по оказанию услуг финансовой аренды (лизинга) субъектам хозяйствования на территории Республики, — сказано в сообщении. — Также РЛК налаживает взаимодействие с другими новыми регионами России и готова к рассмотрению заявок на приобретение техники и оборудования для последующей передачи в лизинг, — отметили в Минфине.
В пресс-службе министерства добавили, что за прошлый год компания заключила 15 договоров лизинга на сумму более 142 млн рублей. Сельхозпроизводители получили 42 единицы оборудования и техники.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
Читайте также
Врио Главы ДНР посетил восстановленный Свято-Никольский храм в Мариуполе
Службы в храме не прекращались даже в разгар самых ожесточенных боев (подробнее)