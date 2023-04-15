Лизинговая компания ДНР готова принимать заявки от клиентов из новых регионов России

Взять технику в лизинг смогут компании из соседних регионов. Фото: ДАН

Республиканская лизинговая компания готова принимать заявки на лизинг техники из Луганской Народной Республики, а также Херсонской и Запорожской областей. За прошлый год компания заключила 15 договоров лизинга на сумму более 142 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов Донецкой Народной Республики.

— В настоящее время ГУП ДНР «Республиканская лизинговая компания» осуществляет деятельность по оказанию услуг финансовой аренды (лизинга) субъектам хозяйствования на территории Республики, — сказано в сообщении. — Также РЛК налаживает взаимодействие с другими новыми регионами России и готова к рассмотрению заявок на приобретение техники и оборудования для последующей передачи в лизинг, — отметили в Минфине.

В пресс-службе министерства добавили, что за прошлый год компания заключила 15 договоров лизинга на сумму более 142 млн рублей. Сельхозпроизводители получили 42 единицы оборудования и техники.

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