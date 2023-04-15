За сутки украинские боевики убили четырех мирных жителей в ДНР

ВФУ продолжают убивать мирных жителей региона (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по ДНР порядка 108 различных боеприпасов, обстреляв пять населенных пунктов Республики. В результате обстрела погибли четыре мирных жителя в Ясиноватой. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, в том числе ребенок 2016 года рождения, в Ясиноватой и ранее освобожденных Песках. Повреждены 9 жилых домостроений в Центрально-Городском районе Горловки и Ясиноватой, а также два объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК Донецкой Народной подчеркнули, что на донецком направлении противник совершил 9 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском — 10 обстрелов из артиллерии 152 мм. На ясиноватском — 3 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. На волновахском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм.

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