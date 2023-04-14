Для жителей ЛНР снизят стоимость звонков в Россию

Исходящие вызовы на номера других российских операторов обойдутся в 3 рубля за минуту Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 мая для жителей ЛНР снизят стоимость телефонных звонков в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского оператора связи «Мобильные коммуникационные системы».

Там уточнили, что исходящие вызовы на номера других российских операторов обойдутся абонентам в 3 рубля за минуту. Плату за соединение взимать не будут.

- С 1 мая снижается стоимость звонков на других операторов России и будет составлять 3 руб./мин. без платы за соединение, - проинформировали в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что жителям ЛНР вернут мобильный интернет. Подключение к сети произведут уже в ближайшее время. Как пояснил врио Главы Республики Леонид Пасечник во время первой прямой линии с жителями Луганщины, решение об отключении мобильного интернета на территории региона принималось властями из соображений безопасности гражданского населения и военнослужащих в том числе. По словам руководителя Республики, доступ к мобильному интернету будет все же восстановлен. Людям вернут востребованную услугу.

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