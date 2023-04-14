ДНР и ЛНР официально перейдут на московское время с 24 апреля

Регионы живут во второй часовой зоне с октября 2014 года, теперь это нормативно закрепят на федеральном уровне Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 24 апреля в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях официально установят московское время. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что в статью 5 федерального закона «Об исчислении времени» были внесены изменения. В частности, список регионов московского часового пояса дополнили новыми субъектами. Теперь новые регионы РФ официально входят во вторую часовую зону (московское время, UTC+3).

Закон вступит в силу через десять дней после того, как был опубликован.

Напомним, ранее сообщалось, что в России предложили законодательно закрепить перевод новых регионов на московское время. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ЛНР Леонид Пасечник. Такое решение руководитель Республики считает вполне обоснованным, ведь регион живет во второй часовой зоне с октября 2014 года. Теперь это нормативно закрепят на федеральном уровне.

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