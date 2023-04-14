Часть жителей, раненых при обстреле Ясиноватой, находится в тяжелом состоянии

Часть раненых срочно госпитализировали в Макеевку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В истории Ясиноватой еще один трагический день - четыре человека погибли и 10 человек получили ранения вследствие реактивного обстрела со стороны ВСУ. Среди пострадавших - маленькая девочка 2016 года рождения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что большинство раненых жителей Ясиноватой находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести.

- Состояние раненых украинским обстрелом разное - среднее и тяжелое в основном. Я знаю, что часть раненых направили в Макеевку, потому что не справлялись наши ребята (медики), - рассказал он в комментарии ДАН.

Напомним, ранее сообщалось, что Ясиноватая попала под огонь реактивной артиллерии ВСУ. По данным СЦКК, обстрел города произошел сегодня в 17:00. Со стороны подконтрольного ВСУ Очеретино были выпушены три снаряда из РСЗО. Попадания пришлись по 3-му микрорайону, где были повреждены три многоквартирных дома, газопровод и автомобили.

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