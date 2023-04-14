Число погибших от ракетного удара ВСУ по Ясиноватой возросло до 4 человек

Количество жертв обстрела в городе возросло Фото: Олег УКЛАДОВ

Число мирных жителей Ясиноватой, погибших в результате ракетного удара ВСУ, возросло до четырех человек. Кроме того, в городе ранены с десяток мирных жителей, включая ребенка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Погибли четверо гражданских лиц: девушка 2002 г.р., женщина 1970 г.р., мужчина 1964 г.р., персональные данные еще одного погибшего мужчины устанавливаются. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц: ребенок - девочка 2016 г.р., женщины: 1972, 1993, 1955 и 1937 г.р., мужчины: 1966, 1993, 1957, 1971 и 1973 г.р., - говорится в сообщении.

В представительстве также уточнили, что в населенном пункте Пески, который включен в зону ответственности администрации Ясиноватой, по улице Мира, 95 ранен мужчина 1952 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось, что Ясиноватая оказалась под огнем реактивной артиллерии ВСУ. Попадания снарядов пришлись по 3-му микрорайону, где были повреждены три многоквартирных дома, газопровод и автомобили.

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