Острая нехватка воды осложняет работу городских фонтанов в Донецке

Часть фонтанов точно включат в этом году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донецк испытывает острую нехватку воды, из-за чего существенно осложняется вопрос работы городских фонтанов. Однако часть из них точно включат в этом году. Об этом сообщили ДАН в местной администрации.

Там уточнили, будут ли работать фонтаны в центральном парке города.

- Поскольку фонтаны Парка культуры и отдыха имени Щербакова наполняются за счет вод первого городского пруда, сложная ситуация с водоснабжением в городе Донецке не станет помехой для их работы, - заявили в мэрии.

Напомним, ранее в Донецке рассказали, что открытие нового сезона в Парке культуры и отдыха имени Щербакова в этом году все же состоится. Однако из-за сложной обстановки в городе будет регулироваться время запуска аттракционов. Несмотря на обстрелы, коммунальщики активно облагораживают парк к началу нового сезона - высаживают растения, выкрашивают скамейки, занимаются пусконаладочными работами и монтажом конструкций фонтанов.

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