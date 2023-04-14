Леонид Пасечник поручил создать призывные комиссии в городах и районах ЛНР

Ранее в Республике поручили поставить на воинский учет юношей 2006 года рождения и старше. Фото: УНМ ЛНР

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник поручил создать призывные комиссии в городах и районах Республики. Об этом говорится в изданном им указе «О мерах по обеспечению призыва граждан 1996-2005 годов рождения на военную службу в Луганской Народной Республике в 2023 году».

- В целях качественной подготовки и организации призыва граждан на военную службу в 2023 году постановляю создать: 1.1. Призывную комиссию Луганской Народной Республики. 1.2. Призывные комиссии городских округов и муниципальных округов Луганской Народной Республики (далее - призывные комиссии), - говорится в документе.

Уточняется, что главам администраций поручено оказать содействие военкоматам в организации работы призывных комиссий, а также оповещении граждан, которые подлежат вызову на призывные пункты. Кроме того, еженедельно подводить итоги работы по розыску тех, кто не исполняет воинскую обязанность, и выполнению мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР поручили поставить на воинский учет юношей 2006 года рождения и старше. Мероприятия должны быть произведены до 31 марта 2023 года.

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