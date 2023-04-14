Денис Пушилин заявил, что вывоз зерна через Мариупольский морской порт начнется в ближайшие две недели

В регионе хотят использовать инфраструктуру порта для поставок зерна в другие регионы России. Фото: ТГ/Пушилин

Вывоз зерна из ДНР через Мариупольский морской порт начнется в ближайшие две недели. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин. Напомним, ранее вместе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым он осмотрел в городе площадки под зернохранилища.

- В ближайшие неделю - две мы сможем уже говорить о том, что первые партии зерна отправляются через Мариупольский морской торговый порт, - отметил он.

Уточняется, что для удешевления логистики будут задействованы суда, которые доставляют в Мариуполь стройматериалы.

- Такой способ в несколько раз дешевле автомобильных перевозок, в нем очень заинтересованы зернотрейдеры. Также это возможность разгрузить контрольно-пропускные пункты и ведущие к ним дороги, - заявил руководитель региона.

По словам Пушилина, главная задача - использовать инфраструктуру порта для поставок зерна в другие регионы России. Предпринятые меры позволят реализовывать зерно на внутреннем российском рынке по конкурентным ценам, что будет способствовать развитию местных сельхозпроизводителей.

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