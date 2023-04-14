В Донецке рассказали, будет ли работать парк имени Щербакова в этом году

Парк имени Щербакова всегда был самым любимым местом отдыха для дончан. Фото: Администрация города Донецка

В Донецке рассказали, что открытие нового сезона в Парке культуры и отдыха имени Щербакова в этом году все же состоится. Однако из-за сложной обстановки в городе будет регулироваться время запуска аттракционов. Об этом сообщили ДАН в администрации города.

- В связи с проведением СВО и угрозой агрессии со стороны украинских вооруженных формирований время запуска аттракционов будет зависеть от обстановки на территории города, - заявили в мэрии.

Отметим, что несмотря на неспокойную обстановку в Донецке, коммунальщики активно облагораживают парк к началу нового сезона - высаживают растения, выкрашивают скамейки, занимаются пусконаладочными работами и монтажом внутренних и внешних частей конструкций фонтанов.

Ранее сообщалось, что в парке имени Щербакова в Донецке установили новое колесо обозрения - это благотворительная помощь городу от неравнодушных жителей Ямало-Ненецкого автономного округа России. Они изготовили его на специализированном предприятии Свердловской области и доставили в столицу ДНР.

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