В Алчевске для маломобильных граждан организовали выдачу российских паспортов на дому

Жители благодарны, что их просьбы были услышаны. Фото: ГУП ЛНР «Луганьмедиа»

В Алчевске маломобильным гражданам начали выдавать российские паспорта на дому. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что сегодня стартовала выдача паспортов для тех маломобильных жителей, которые состояли на учете в местном территориальном центре соцобслуживания и сдали документы 3 апреля. Стараниями администрации города и сотрудников миграционной службы они смогли получить паспорта РФ на дому.

Первым, кто смог воспользоваться такой возможностью, не выходя из дома, стал 81-летний Николай Яскевич. Документы для вступления в российское гражданство от него приняли две недели назад - также в ходе личного визита специалистов на дом.

- Ждал, каждый день ждал. Дождался, и вот я - гражданин Российской Федерации. Спасибо всем, кто помог мне в получении паспорта. Хотелось бы самому все сделать и сходить, но ноги уже не те и не держат, с палочкой по квартире еле хожу, - рассказал мужчина.

Напомним, ранее врио Главы ЛНР Леонид Пасечник поручил главам районов помочь маломобильным жителям Республики с оформлением российских паспортов. Такая просьба прозвучала в ходе его первой прямой линии с населением.

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