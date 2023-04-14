В центре Донецка установили мемориальный знак в честь Сергея Пускепалиса

Мемориальный знак установили у входа в МДТ им. М.М.Бровуна Фото: Иван ЖИЛЯК

Мемориальный знак в честь погибшего актера Сергея Пускепалиса установили в сквере перед Донецким государственным академическим музыкально-драматическим театром им. М. М. Бровуна. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Донецкой Народной Республики.

— В Донецке открыт памятный знак в честь российского актера Сергея Пускепалиса. Она расположен напротив главного входа в драмтеатр им. М. М. Бровуна со стороны центральной улицы Артема. Там есть сквер, названный в честь актера, там и установлен мемориальный камень, на котором памятная табличка, — отметили в министерстве.

Напомним, что ранее в Донецке переименовали сквер в честь погибшего российского актера Сергея Пускепалиса. Знаменитый артист много раз бывал в Донецке, в том числе с гастролями. Он погиб 20 сентября 2022 года в ДТП под Ярославлем. Пускепалис снялся в десятках фильмов, в том числе в картинах «Простые вещи», «Метро», «Прогулка», «Как я провел этим летом» и других.

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