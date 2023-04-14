Леонид Пасечник почтил память жителей Луганщины, погибших от украинских снарядов и пуль

Врио Главы почтил память погибших у мемориала «Не забудем, не простим!». Фото: Пасечник/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики у мемориала «Не забудем, не простим», почтил память жителей Луганщины, погибших от украинских снарядов и пуль. Власти Украины ровно девять лет назад объявили так называемую «антитеррористическую операцию», и начали убивать мирных жителей Республик. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— Скорбная дата для всех граждан Луганской Народной Республики. Девять лет назад Киев объявил нам так называемую «антитеррористическую операцию», начал убивать наших детей, стариков и женщин. После этого мир для нас разделился на «до» и «после». Но мы никогда не забудем и не простим эти страшные преступления! — подчеркнул Пасечник.

Глава региона добавил, что сегодня весь Донбасс вспоминает каждого погибшего в этой страшной войне.

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