Инвесторы из Сибири предложили создать распределительный центр в ДНР

В проекте заинтересованы предприниматели из Сибири Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Инвесторы из Новосибирской области предложили создать в Донецкой Народной Республике распределительный центр для сельскохозяйственной продукции. Другие инвесторы также заинтересованы в сотрудничестве с регионом. Об этом рассказал председатель управления государственного концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко.

— Инвесторы из Новосибирской области выступили с предложением создания с последующим сопровождением распределительного центра для сельскохозяйственной продукции, производимой в ДНР и у наших соседей, — отметил Шпиленко.

Председатель КРД добавил, что есть ряд других инвесторов из разных регионов России, с которыми госконцерн ведет работу по локализации производств строительных и отделочных материалов, строительного и медицинского кислорода, гостиниц.

Напомним, что более 60 компаний проявили интерес к развитию бизнеса в ДНР. Свои инвестиционные предложения они направили в «Корпорацию развития Донбасса».

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