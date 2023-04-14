Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 апреля 2023 12:24

Инвесторы из Сибири предложили создать распределительный центр в ДНР

Корпорация развития Донбасса сотрудничает и с другими инвесторами страны
Виктория ПОДАРОВА
В проекте заинтересованы предприниматели из Сибири

В проекте заинтересованы предприниматели из Сибири

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Инвесторы из Новосибирской области предложили создать в Донецкой Народной Республике распределительный центр для сельскохозяйственной продукции. Другие инвесторы также заинтересованы в сотрудничестве с регионом. Об этом рассказал председатель управления государственного концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко.

— Инвесторы из Новосибирской области выступили с предложением создания с последующим сопровождением распределительного центра для сельскохозяйственной продукции, производимой в ДНР и у наших соседей, — отметил Шпиленко.

Председатель КРД добавил, что есть ряд других инвесторов из разных регионов России, с которыми госконцерн ведет работу по локализации производств строительных и отделочных материалов, строительного и медицинского кислорода, гостиниц.

Напомним, что более 60 компаний проявили интерес к развитию бизнеса в ДНР. Свои инвестиционные предложения они направили в «Корпорацию развития Донбасса».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В МФЦ ЛНР начали выдачу первых справок об отсутствии судимости

Оформление таких справок стало доступно жителям региона с конца марта (подробнее)