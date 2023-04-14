В МФЦ ЛНР начали выдачу первых справок об отсутствии судимости

Справку об отсутствии (наличии) судимости можно получить за 30 дней. Фото: МФЦ ЛНР

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг начали выдавать первые справки об отсутствии (наличии) судимости жителям Луганской Народной Республики. Заявок на выдачу такого документа поступило уже более 700. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

— Срок предоставления услуги не превышает 30 дней. В настоящее время отделениями МФЦ принято около 700 заявлений, а сегодня мы выдаем первые справки нашим заявителям, — отметил первый заместитель директора МФЦ Олег Теслюченко.

В пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики подчеркнули, что с 27 марта во всех отделениях МФЦ граждане Республики могут оформить справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования. Процедура выдачи справок в многофункциональном центре стала возможна после заключения соглашения между МФЦ ЛНР и МВД ЛНР.

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