Зампред Правительства России Марат Хуснуллин рассказал о восстановление спортобъектов в ДНР и ЛНР

В здании комплекса «Садко», который стал многофункциональным, строители провели комплекс восстановительных мероприятий. Фото: Хуснуллин/ТГ
В Донецкой и Луганской Народных Республиках уже отремонтированы 28 спортивных объектов, еще 20 учреждений планируют восстановить в ближайшее время. Сейчас реконструкция проходит сразу в нескольких спортивных школах Мариуполя. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.
— Спортшколы Донбасса еще со времен СССР известны своими выдающимися воспитанниками. Для реализации потенциала молодых спортсменов создаем в новых регионах современную спортивную инфраструктуру, — отметил зампред.
Хуснуллин подчеркнул, что сразу в трех детско-юношеских спортивных школах Мариуполя сейчас идет ремонт.
— В Мариуполе сейчас проходят восстановительные работы в детско-юношеских спортивных школах «Атлетик», «Олимпия» и «Прометей». В спорткомплексе «Ильичевец» специалисты демонтируют поврежденные несущие конструкции и фасад. В сентябре здесь снова начнутся тренировки, — добавил вице-премьер.
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