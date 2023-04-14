Зампред Правительства России Марат Хуснуллин рассказал о восстановление спортобъектов в ДНР и ЛНР

В здании комплекса «Садко», который стал многофункциональным, строители провели комплекс восстановительных мероприятий. Фото: Хуснуллин/ТГ

В Донецкой и Луганской Народных Республиках уже отремонтированы 28 спортивных объектов, еще 20 учреждений планируют восстановить в ближайшее время. Сейчас реконструкция проходит сразу в нескольких спортивных школах Мариуполя. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

— Спортшколы Донбасса еще со времен СССР известны своими выдающимися воспитанниками. Для реализации потенциала молодых спортсменов создаем в новых регионах современную спортивную инфраструктуру, — отметил зампред.

Хуснуллин подчеркнул, что сразу в трех детско-юношеских спортивных школах Мариуполя сейчас идет ремонт.

— В Мариуполе сейчас проходят восстановительные работы в детско-юношеских спортивных школах «Атлетик», «Олимпия» и «Прометей». В спорткомплексе «Ильичевец» специалисты демонтируют поврежденные несущие конструкции и фасад. В сентябре здесь снова начнутся тренировки, — добавил вице-премьер.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

20 крупных работодателей Мариуполя приняли участие в городской ярмарке вакансий

Ярмарка будет идти сегодня и завтра (подробнее)