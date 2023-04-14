20 крупных работодателей Мариуполя приняли участие в городской ярмарке вакансий

Ярмарка проходит на базе Мариупольского городского центра занятости. Фото: Моргун/ТГ
В Мариуполе началась ярмарка вакансий в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». 20 крупных работодателей Мариуполя, в том числе муниципальные предприятия, представили на ней свои вакансии. Об этом рассказал глава администрации города Олег Моргун.
— Свои вакансии горожанам представили и муниципальные предприятия. Так, директор «Мариупольжилкомплекс» Юлия Росич рассказала о преимуществах участия в стройбригадах по восстановлению ИЖС. А представители «Мариупольтранс» ознакомили соискателей с возможностями трудоустройства водителями пассажирского транспорта, — отметил мэр.
Моргун добавил, что найти работу смогут и соискатели с инвалидностью.
— Не остались без внимания и соискатели с инвалидностью – они получили исчерпывающие консультации специалистов. Все желающие смогли пройти семинары по технике поиска работы и эффективной самопрезентации для успешного собеседования с работодателем, — отметил глава Мариуполя.
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