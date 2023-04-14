Врио Главы ДНР подписал распоряжение о ликвидации Генпрокуратуры

Ликвидационные мероприятия должны быть завершены до 1 октября 2023 года. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал указ о ликвидации Генеральной прокураторы ДНР. Для этого будет создана ликвидационная комиссия, которую возглавит Максим Сименко. Соответствующий документ опубликован на сайте Дениса Пушилина.

— Осуществить ликвидационные мероприятия в отношении Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Обеспечить решение организационных, кадровых, финансовых, материально-технических и иных вопросов, связанных с реализацией настоящего указа, — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 12 апреля.

Напомним, что вчера распоряжением врио Главы Республики в ДНР создана Комиссия по координации оказания помощи участником СВО и их семьям. Межведомственную комиссию возглавляет председатель — руководитель администрации Главы ДНР Алексей Никоноров. В состав Комиссии вошли также Лариса Толстыкина, Дмитрий Гарцев, Ольга Колударова, Кирилл Макаров и другие главы ведомств,администраций и министерств Республики.

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