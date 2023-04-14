Глава Минстроя России представил законопроекты о создании СЭЗ в новых регионах

Введение СЭЗ предусматривает участников экономических процессов особого льготного режима Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин представил на заседании Комитета Госдумы по экономической политике законопроекты, направленные на создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах РФ. Создание СЭЗ предусматривает установление особого льготного режима. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

— Минстрой России является координатором восстановления новых регионов. В октябре прошлого года министерству также переданы полномочия по социально-экономическому развитию новых регионов, Республики Крым и Севастополя. Законопроекты разработаны в соответствии с поручением Президента РФ и Правительства РФ и предусматривают создание и функционирование СЭЗ в четырех новых регионах до 2050 года, — отметили в министерстве.

В Минстрое добавили, что законопроекты о СЭЗ включают все виды деятельности и позволят предпринимателям воспользоваться рядом льгот, устанавливаемых в этой зоне.

— На 10 лет устанавливается нулевая ставка по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет. В части региональных бюджетов данный вид налоговых ставок устанавливается в размере от 0% до 13,5% в зависимости от рода деятельности, а также на 10 лет организации освобождаются от налога на имущество, — добавили в ведомстве.

Также на территории СЭЗ будут реализованы механизмы льготного предоставления земельных участков инвесторам в аренду и субаренду.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР с начала года выплатили надбавки более 9 тысячам медработников

Медики получили от государства специальную социальную выплату (подробнее)