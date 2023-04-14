В Мариуполе запустили предприятие по производству технического кислорода

Предприятия может изготавливать 150 заполненных баллонов кислорода в сутки. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе запустили мини-завод по производству технического кислорода, который разместили на территории местного изготовителя металлопластиковых окон и дверей. Мощности этого кластера составляют порядка 150 заполненных баллонов кислорода и 300 готовых окон в сутки. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Запуск производства кислорода в Мариуполе – это результат партнерства нескольких представителей среднего бизнеса. Мини-завод разместился на незадействованной в производстве территории местного изготовителя металлопластиковых окон и дверей. Учитывая масштабы ремонтно-восстановительных работ в Мариуполе и других городах Республики, перспективы расширения производства на обоих предприятиях очевидны, — рассказал градоначальник.

Глава администрации добавил, что одним из первых крупных заказчиков мариупольского предприятия стал Донецкий металлургический завод.

— Это хороший пример эффективного сотрудничества частных предпринимателей, который способствует возрождению сферы бизнеса и созданию новых рабочих мест, — подчеркнул Моргун.

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