ВСУ при отступлении из Артемовска закладывают комбинированную взрывчатку

Места закладки взрывчатки тщательно маскируют и прячут Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вооруженные силы Украины, отступая из временно оккупированного Артемовска, закладывают комбинированную взрывчатку. Места закладки свидетельствуют о том, что целью украинских боевиков являются мирные жители. Об этом со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко сообщили в ТАСС.

— При отступлении из Артемовска украинские боевики минируют город комбинированными взрывными устройствами, которые тщательно маскируют. Минирование идет с таким расчетом, чтобы срабатывание произошло либо при помощи дистанционного устройства, либо через большой интервал времени, — добавил Марочко.

Подполковник в отставке добавил, что места расположения взрывчатки указывают на то, что для украинских боевиков целью являются мирные граждане.

Ранее в ДНР заявили, что на западе Артемовска, где российские военные сейчас практически блокировали украинские войска, все еще остаются мирные жители.

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