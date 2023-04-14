ВФУ обстреляли Горловку, поврежден детский сад

В результате обстрела в детском сду повреждено остекление. Фото: Приходько/ТГ

Вооруженные формирования Украины ночью обстреляли Центрально-Городской район Горловки. В результате украинской агрессии повреждено здание детского сада №15. Пострадавших, к счастью, нет. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— В результате ночного обстрела центра Горловки со стороны украинских вооруженных бандформирований повреждён детский сад № 15 по адресу: ул. Остапенко, 8. Снаряд украинских боевиков разорвался на территории детсада. Также повреждены дома по адресам: ул. Остапенко, 6, 10, 12. Предварительно, без пострадавших, — отметил мэр Горловки.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что по Центрально-Городскому району города было выпущено три снаряда калибром 152 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Дылеевке.

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