Выставочный центр «ЭкспоДонбасс» перейдет под управление Корпорации развития Донбасса

В регион привлекут предпринимателей, бизнесменов и инвесторов. Фото: Пушилин/ТГ

Корпорация развития Донбасса планирует взять под управление выставочный комплекс «ЭкспоДонбасс», а также другие имущественные комплексы Республики. Так «КРД» планирует донести информацию до бизнеса информацию об инвестиционных предложениях региона. Об этом рассказал председатель правления государственного концерна «КРД» Андрей Шпиленко.

— После формирования инвестиционного предложения нужно довести эту информацию до бизнеса. Именно для этого корпорация занимается организацией и проведением конгрессно-выставочных мероприятий, бизнес-миссий, проактивным информированием бизнес-сообщества, — отметил Шпиленко. — В данный момент мы ведем работу с правительством региона по передаче в управление КРД выставочного комплекса и других имущественных комплексов, которые бы содействовали продвижению информации об инвестиционном потенциале региона.

Напомним, что для привлечения инвесторов в ДНР планируют создать промышленные и индустриальные технопарки. Сложности с их развитием связаны с тем, что регион еще продолжает интеграцию в российское промышленное пространство. Ранее производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей «КАМАЗ» сообщил о намерении принять участие в создании индустриального парка на заводе «Азовмаш» в Мариуполе.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР с начала года выплатили надбавки более 9 тысячам медработников

Медики получили от государства специальную социальную выплату (подробнее)