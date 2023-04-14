За сутки украинские боевики убили одного и ранили четырех мирных жителей в ДНР

На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 156 различных боеприпасов, обстреляв четыре населенные пункта — Донецк, Горловку, Пантелеймоновку и Владимировку. В результате украинской агрессии погиб один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины, в Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Куйбышевском, Киевском и Петровском районах Донецка. За сутки Представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что повреждения получили семь жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры.

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