В Светлодарске планируют открыть отделение МФЦ

Гражданам существенно облегчат получение государственных и муниципальных услуг. Фото: МВД ДНР

В Донецкой Народной Республике власти прорабатывают вопрос открытия отдела Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в освобожденном Светлодарске. Об этом сообщил ДАН глава администрации города Максим Козловский.

- Сейчас началась проработка открытия отделения МФЦ на территории города, - отметил он, добавив, что это существенно облегчит получение местными жителями государственных и муниципальных услуг.

Напомним, ранее сообщалось, что в освобожденном Светлодарске помогут жителям преклонного возраста сформировать полный пакет документов для получения российского паспорта. Маломобильным людям эту помощь окажут на дому. Власти привлекут к работе представителей квартальных комитетов города, а при администрации создадут центр помощи по оформлению документов на паспорт РФ для маломобильных и пожилых граждан. Это позволит разгрузить сектора Миграционной службы, так как жители смогут обращаться туда уже с правильно сформированным пакетом документов.

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