В Мариуполе начали перерабатывать строительный мусор для последующего использования в строительстве дорог

Идет переработка фрагментов разрушенных зданий и их дробление Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе приступили к переработке строительных отходов, которые затем используют при ремонте автодорог. Об этом сообщил ДАН ректор Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Николай Зайченко.

Он уточнил, что началась реализация проекта, который был разработан в ДонНАСА.

- Насколько я знаю, в Мариуполе такая процедура уже налажена, идет переработка фрагментов разрушенных зданий, происходит дробление, рассев, получение фракции, после чего их можно использовать для подстилающих слоев при строительстве автомобильных дорог, - пояснил руководитель вуза.

По словам Зайченко, более качественные материалы, полученные в ходе переработки, смогут затем использовать при изготовлении бетона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе выделили отдельную площадку для переработки строительного мусора. Из него планируют делать материал для восстановления дорог.

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