Более 2 миллиардов рублей выделили в прошлом году на поддержку аграриев в ЛНР

Помощь была оказана более чем 530 сельхозпроизводителям в регионе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В прошлом году предприятиям агропромышленного комплекса в ЛНР оказали большую государственную поддержку. Из регионального бюджета им выделили более 2 миллиардов рублей. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики Евгений Сорокин.

- В прошлом году из бюджета Республики нашим аграриям была оказана государственная поддержка на ведение своего бизнеса в общем объеме более двух миллиардов рублей, - сообщил чиновник.

Уточняется, что такую поддержку оказали более 530 сельхозпроизводителям региона. Им помогли и с производством зерна, и с материально-техническим обеспечением.

По словам Сорокина, в этом году масштабы поддержки агропромышленного сектора будут не меньшими. К тому же, в Республике начал действовать механизм льготного кредитования. Как и в других регионах России, аграрии ЛНР могут получить выгодные кредиты на проведение сезонных полевых работ.

- Мы сейчас активно прорабатываем с банком и нашими аграриями эти пилотные направления поддержки, - заявил Сорокин.

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