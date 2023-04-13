Народный фронт передаст жителям освобожденных районов и военнослужащим ЛНР полторы тысячи куличей к Пасхе

Представители регионального отделения организации смогли лично поучаствовать в процессе приготовления выпечки. Фото: Народный фронт

Представители общественного движения «Общероссийский народный фронт» передадут жителям освобожденных районов и военнослужащим Луганской Народной Республики куличи к Пасхе. Об этом сообщили в региональном отделении движения.

Там уточнили, что вместе с владельцем цеха хлебобулочных изделий в Луганске Сергеем Меняйло организовали социальную акцию по изготовлению праздничной выпечки.

- Красивые, вкусные куличи в количестве 1 500 единиц будут развозиться представителями Народного фронта по освобожденным территориям ЛНР, а также военнослужащим, - рассказали в организации.

В Народном фронте также отметили, что предоставили муку и все необходимые ингредиенты для приготовления пасхальных куличей, а представители регионального отделения смогли лично поучаствовать в процессе изготовления выпечки.

Отметим, что ранее общественники доставили шесть тонн муки для пекарни в Рубежном.

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