Более 60 компаний проявили интерес к реализации инвестпроектов в ДНР

Наибольший интерес инвесторы проявляют к строительной отрасли Фото: Александр ИВАНОВ

Более 60 компаний проявили интерес к развитию бизнеса в ДНР. Свои инвестиционные предложения они направили в «Корпорацию развития Донбасса». Об этом сообщил ДАН председатель правления госконцерна Андрей Шпиленко.

Он отметил, что у многих сложилось расхожее мнение, что из-за боевых действий в Донбассе нет притока инвесторов, но это не так.

- У нас колоссальный поток потенциальных инвесторов. Сейчас у нас более 60 компаний, которые пришли и предложили совместно рассмотреть возможность локализации и реализации инвестпроектов в различных отраслях, - отметил он, добавив, что, прежде всего, речь идет о строительной отрасли.

По словам Шпиленко, рассматривается также возможность производства в Республике металлоконструкций, железобетонных изделий, газобетона, сухих строительных смесей, светодиодной техники и технических газов.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР планируют построить экопромышленный парк для хранения отходов. Такое предложение поступило от одной из ростовских компаний.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ЛНР проводят большую инвентаризацию промышленных предприятий

Власти пытаются понять, что необходимо для полного восстановления производств (подробнее)