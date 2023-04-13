Главой Верховного суда ДНР назначен Юрий Сироватко

В судебной системе произвели новые назначения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике назначили нового главу Верховного суда. На эту должность утвердили экс-министра юстиции Юрия Сироватко. За данную кандидатуру проголосовали депутаты Народного Совета ДНР на внеочередном пленарном заседании, которое состоялось сегодня, 13 апреля. Об этом сообщили в парламенте Республики.

- Народный Совет проголосовал за назначение Сироватко Юрия Николаевича на должность председателя Верховного суда ДНР, - проинформировали там.

Ранее сообщалось, что врио Главы ДНР Денис Пушилин освободил Юрия Сироватко от должности министра юстиции. Тот возглавлял данное ведомство с сентября 2019 года.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике определили систему и структуру исполнительных органов власти. Согласно указу властей, теперь в Республике появятся два новых ведомства - Министерство имущественных и земельных отношений, а также Министерство природных ресурсов и экологии. Часть действующих министерств реорганизуют или упразднят.

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