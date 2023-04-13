В Донецке количество пострадавших от обстрелов ВСУ увеличилось до четырех человек

Помимо инцидента в Куйбышевском районе также получили ранения три человека, проживающих в Петровском и Киевском районах столицы
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Донецке число пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ возросло до четырех человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные представительством Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там отметили, что помимо зафиксированного инцидента в Куйбышевском районе столицы также получили ранения три человека, проживающих в Петровском и Киевском районах.
Так, в Петровском районе Донецка на улице Жилищная пострадала женщина 1949 года рождения, а по улице Петровского - ранена женщина 1976 года рождения. Еще один мужчина 1940 года рождения был ранен по улице Сиверская в Киевском районе.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли сегодня Пантелеймоновку. В результате погибла мирная жительница 1973 года рождения по улице Гоголя, 25. В населенном пункте повреждены жилые дома, газопровод и линия электропередачи.
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