В Донецке количество пострадавших от обстрелов ВСУ увеличилось до четырех человек

Помимо инцидента в Куйбышевском районе также получили ранения три человека, проживающих в Петровском и Киевском районах столицы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донецке число пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ возросло до четырех человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные представительством Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там отметили, что помимо зафиксированного инцидента в Куйбышевском районе столицы также получили ранения три человека, проживающих в Петровском и Киевском районах.

Так, в Петровском районе Донецка на улице Жилищная пострадала женщина 1949 года рождения, а по улице Петровского - ранена женщина 1976 года рождения. Еще один мужчина 1940 года рождения был ранен по улице Сиверская в Киевском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли сегодня Пантелеймоновку. В результате погибла мирная жительница 1973 года рождения по улице Гоголя, 25. В населенном пункте повреждены жилые дома, газопровод и линия электропередачи.

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