В ДНР с начала этого года более 600 тысяч жителей получили СНИЛС

Сведения в СНИЛС учитываются при назначении или перерасчете пенсии. Фото: ПФ ДНР

Социальный фонд России по ДНР с начала текущего года выдал более 600 тысяч страховых номеров индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального управления Соцфонда.

- С начала работы отделения Социального фонда по ДНР по факту регистрации в системе обязательного пенсионного страхования выдано СНИЛС порядка 613 тысячам граждан, — отметили в пресс-службе.

С 1 января этого года в Республике начал работу СФ РФ, который объединил Пенсионный фонд, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

СНИЛС — уникальный номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования. На индивидуальный счет заносятся все данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах в течение всей трудовой деятельности гражданина, которые впоследствии учитываются при назначении или перерасчете пенсии.

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