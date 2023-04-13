В ДНР планируют построить экопромышленный парк для хранения отходов

Такой парк состоит из двух зон - полигона ТБО и мусороперерабатывающего завода Фото: Андрей АБРАМОВ

В Донецкой Народной Республике могут построить экопромышленный парк для хранения отходов. Такое предложение поступило от одной из ростовских компаний. Об этом сообщил ДАН председатель Корпорации развития Донбасса Андрей Шпиленко.

Он уточнил, что компания NorGroup планирует реализовать в Республике два крупных проекта. Один из них касается создания завода по производству малых архитектурных форм и светотехники, другой - экопромышленного парка, где будут складировать мусор, утилизировать его и пускать во вторичный оборот. Такой парк состоит из двух зон - самого полигона ТБО и мусороперерабатывающего завода. Под данные цели уже ищут земельный участок площадью не менее 200 гектаров в донецкой агломерации.

- Проект позволит не только очистить Донецк от мусора, но и более качественно вовлекать его в переработку и дальнейшее использование, - отметил Шпиленко, добавив, что на создание завода и экопромпарка в ДНР планируют потратить не менее 1,5 миллиарда рублей.

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