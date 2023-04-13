В ДНР создадут два новых министерства

В Республике утвердили новую структуру исполнительных органов власти Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике определили систему и структуру исполнительных органов власти. Они утверждены указом врио Главы ДНР Дениса Пушилина, который уже опубликован на официальных ресурсах.

Согласно документу, в структуру исполнительных органов Республики вошли региональное Правительство и его аппарат, Администрация Главы Республики, 17 министерств, 4 комитета, 3 госинспекции, а также 2 представительства - в Москве и Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отметим также, что теперь в ДНР появятся два новых ведомства - Министерство имущественных и земельных отношений, а также Министерство природных ресурсов и экологии. А часть действующих министерств реорганизуют или упразднят. Так, к примеру Министерство агропромышленной политики и продовольствия станет Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, Министерство связи - Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи, Министерство труда и социальной политики - Министерством труда и социальной защиты и т.д.

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