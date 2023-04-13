Последствия обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка: ранен житель, разрушены дома

В Куйбышевском районе украинский снаряд попал в частный жилой дом, ранен мужчина Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 13 апреля, украинские военные выпустили по Донецку десятки снарядов НАТОвского калибра – 155 миллиметров. Основной удар пришелся на Куйбышевский район. Здесь разбиты дома, ранен мирный житель. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

— По улице Сигнальной, 33 ранен мужчина 1964 года рождения. Также зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом по этому адресу, — отметили в ведомстве.

Кроме этого, повреждения получил частный жилой дом по ул. Врубовая, 15 в Куйбышевском районе.

В Куйбышевском районе украинский снаряд попал в частный жилой дом, ранен мужчина Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрелов Петровского района обесточена электрическая подстанция «Трудовская-110». Без электроснабжения остались 5700 абонентов.

Напомним, что ранее ВСУ обстреляли Пантелеймоновку. В результате погибла мирная жительница 1973 года рождения по ул. Гоголя, 25. В населенном пункте повреждены жилые дома, газопровод и линия электропередачи.

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