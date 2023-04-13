Региональное отделение Российской ассоциации медсестер зарегистрировали в ДНР

Членами организации стали главные и старшие медсестры из разных городов Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике зарегистрировано региональное отделение Российской ассоциации медицинских сестер. Об этом сообщили в Республиканском центре здоровья.

— Председателем избрана внештатный республиканский специалист по сестринскому делу, начальник РЦЗ МЗ ДНР Татьяна Ежикова. На текущий момент организация насчитывает 406 человек. Это главные и старшие медицинские сестры из Донецка, Горловки, Макеевка, Енакиево, Дебальцево и других городов Республики, — отметили в центре.

Российская ассоциация медицинских сестер объединяет более 150 000 специалистов из 43 регионов РФ — медсестер, акушеров, лаборантов, фельдшеров и прочий медицинский персонал. С ДНР сотрудничает с 2018 года, регулярно оказывая поддержку медицинскому сообществу Республики.

Напомним, что ранее в ДНР было создано региональное отделение Ассоциации юристов России. Муниципальные отделения организации появятся во всех городах Республики.

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