В Ростове-на-Дону начался заключительный этап полуфинала конкурса «Лидеры возрождения»

Заключительный этап конкурса посетил также руководитель администрации Президента России Сергей Кириенко. Фото: Пасечник/ТГ

В Ростове-на-Дону начался заключительный день второго полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. ЛНР», объединенный с полуфиналом в ДНР. По итогам кадрового конкурса инициативных и ответственных участников будут включать в процессы развития ЛНР. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

— Здесь много наших военнослужащих – ребят, которые с оружием в руках защищают Донбасс, отстаивают интересы нашей Отчизны. Многие из них приехали прямо с передовой, где проливают кровь за нашу Родину, берут на себя ответственность, проявляют решительность и мужество, — отметил Пасечник. — Убежден, такие управленцы смогут отстоять интересы нашей Родины в мирное время и повести Луганщину по пути развития.

Глава региона подчеркнул, что проведет собеседования с участниками конкурса, и лучшие станут частью команды управления ЛНР.

— К первым полуфиналистам уже присмотрелся: один из них будет назначен на должность заместителя главы администрации одного из районов нашей Республики. В ближайшее время проведу собеседования с другими участниками, —добавилПасечник.

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