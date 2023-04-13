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НовостиПолитика13 апреля 2023 10:35

ВФУ ранили мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка

По району было выпущено 4 снаряда
Виктория ПОДАРОВА
ВФУ продолжают обстреливать Донецк и другие города Республики. Фото: СЦКК ДНР

ВФУ продолжают обстреливать Донецк и другие города Республики. Фото: СЦКК ДНР

Украинские боевики открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 мм. В результате обстрела ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Сигнальной, 33 ранен мужчина 1964 года рождения. Также зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, — отметили в ведомстве.

В СЦКК Донецкой Народной Республики добавили, что обстрел района велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Карловка.

Напомним, что ранее ВФУ обстреляли Пантелеймоновку. В результате украинской агрессии погибла мирная жительница 1973 года рождения. В населенном пункте повреждены жилые дома, газопровод и линия электропередачи.

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