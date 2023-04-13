Украинские боевики убили мирную жительницу в Пантелеймоновке

Еще один житель ДНР стал жертвой украинских боевиков. Фото: Архив КП

Вооруженные формирования Украины обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, в результате чего погибла мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Гоголя, 25 погибла женщина 1973 года рождения. Повреждены также частные жилые дома, газопровод и линия электропередачи. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — добавили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что по Пантелеймоновке было выпущено четыре снаряда калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Сухая Балка.

Напомним, что за сутки ВФУ 18 раз открывали огонь по территории Республики. В результате обстрелов был ранен один мирный житель, повреждены четыре жилых дома.

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