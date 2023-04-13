ВФУ обстреляли Сватово в ЛНР, повреждена больница

Обстрелом ВФУ повреждена больница (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли больницу в населенном пункте Сватово. Населенный пункт в Луганской Народной Республике вновь подвергся украинской агрессии. По городу было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В 06.30 со стороны ВФУ зафиксирован обстрел по городу Сватово с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты). В результате обстрела повреждена Сватовская центральная районная многопрофильная больница. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за сутки украинские боевики выпустили по ДНР порядка 100 различных боеприпасов. Под огнем ВФУ оказались пять населенных пунктов Республики. Ранение получил один мирный житель.

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