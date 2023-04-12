В ЛНР в ближайшее время откроют 10 фельдшерско-акушерских пунктов

Три таких медпункта открылись в Станично-Луганском районе в прошлом году, еще три приступят к работе в текущем. Фото (архив): «Мир Луганщине»

В Луганской Народной Республике в ближайшее время откроют 10 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщила зампредседателя Правительства Республики Анна Тодорова во время прямой линии врио Главы ЛНР Леонида Пасечника с населением.

Она отметила, что в регионе постепенно решается вопрос с восстановлением первичного звена здравоохранения. Вместе с регионами-кураторами строятся ФАПы. Так, три таких медпункта открылись в селах Станично-Луганского района в прошлом году, еще три приступят к работе в текущем.

- В Беловодском районе до конца года откроются четыре ФАПа. Начато возведение трех ФАПов в Славяносербском районе, к концу мая работы будут завершены. Всего в ближайшее время откроются 10 ФАПов, - заявила Тодорова.

Чиновница также добавила, что в малонаселенной местности жителей принимают передвижные медицинские комплексы. Сейчас такие имеются в автопарке 15 районных больниц.

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