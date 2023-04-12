В ЛНР поручили местным властям в течение двух недель очистить города от мусора

Жители городов Республики жалуются, что на улицах много мусора, который убирают медленно или не убирают вообще. Фото: ТГ/Кулемзин

Проблема с уборкой и вывозом мусора во всех населенных пунктах Луганской Народной Республики должна быть решена в двухнедельный срок. Об этом заявил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник во время первой прямой линии с жителями Луганщины.

Глава региона отметил, что понимает все сложности, возникшие из-за нехватки мусорных баков, специализированной техники, а также рабочих рук. Однако проблему необходимо в любом случае решить. Поэтому дал поручение руководителям городов и районов принять все исключительные меры по наведению порядка на вверенных им территориях.

- Подключайте людей, подключайте частные предприятия, коммунальные службы и так далее, но порядок должен быть наведен и мусора быть не должно, - заявил руководитель Республики.

Отметим, что в ходе прямой линии к врио Главы ЛНР поступила масса жалоб от местных жителей на невывоз мусора, в том числе в Луганске, Алчевске, Антраците и других городах. Леонид Пасечник считает недопустимым то, что проблема выросла до таких масштабов.

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