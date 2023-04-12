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НовостиОбщество12 апреля 2023 19:48

В ЛНР поручили местным властям в течение двух недель очистить города от мусора

Соответствующее поручение руководителям администраций дал врио Главы Республики Леонид Пасечник
Ирина ДМИТРИЕВА
Жители городов Республики жалуются, что на улицах много мусора, который убирают медленно или не убирают вообще. Фото: ТГ/Кулемзин

Жители городов Республики жалуются, что на улицах много мусора, который убирают медленно или не убирают вообще. Фото: ТГ/Кулемзин

Проблема с уборкой и вывозом мусора во всех населенных пунктах Луганской Народной Республики должна быть решена в двухнедельный срок. Об этом заявил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник во время первой прямой линии с жителями Луганщины.

Глава региона отметил, что понимает все сложности, возникшие из-за нехватки мусорных баков, специализированной техники, а также рабочих рук. Однако проблему необходимо в любом случае решить. Поэтому дал поручение руководителям городов и районов принять все исключительные меры по наведению порядка на вверенных им территориях.

- Подключайте людей, подключайте частные предприятия, коммунальные службы и так далее, но порядок должен быть наведен и мусора быть не должно, - заявил руководитель Республики.

Отметим, что в ходе прямой линии к врио Главы ЛНР поступила масса жалоб от местных жителей на невывоз мусора, в том числе в Луганске, Алчевске, Антраците и других городах. Леонид Пасечник считает недопустимым то, что проблема выросла до таких масштабов.

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