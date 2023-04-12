Цены в ЛНР снижаются и должны выйти на уровень Ростовской области

Власти ЛНР не допустят завышения цен Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Цены в ЛНР постепенно снижаются и должны выйти на уровень Ростовской области. Об этом заявил врио Главы Республики Леонид Пасечник во время прямой линии, которую провел сегодня с населением.

- Задача стоит такая, чтобы мы вышли на уровень ценообразования и цен Ростовской области, чтобы мы ни в коем случае не превышали и не чувствовали себя здесь какими-то обиженными, - отметил он.

По словам Пасечника, луганчане должны чувствовать, что они теперь проживают в России. В том числе и относительно уровня цен.

По словам главы региона, благодаря тому что в Республике начали напрямую заключать контракты с поставщиками продукции, цены начали понемногу снижаться. Однако ситуация все еще остается сложной. В этой связи будет издан дополнительный документ.

- Будет издан дополнительный нормативно-правовой акт, который как раз будет направлен на борьбу и недопущение реализации на территории Республики продуктов питания и иных продуктов по максимально завышенным ценам, - отметил Леонид Пасечник.

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