Отменять комендантский час в ЛНР пока не планируют

Ограничения снимут, как только ситуация изменится в лучшую сторону Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Отмена комендантского часа на территории ЛНР преждевременна. Такое решение может быть принято только после улучшения ситуации в регионе. Об этом заявил врио Главы Республики Леонид Пасечник в ходе первой прямой линии с жителями Луганщины.

- Я считаю эту меру преждевременной. Все-таки на нашей территории идут боевые действия. У нас введен режим военного положения, и мы должны понимать, что враг не дремлет. Когда на улице в ночное время будет находиться минимальное количество жителей нашей Республики, это позволит нашим правоохранительным органам максимально эффективно обеспечивать безопасность, - пояснил он.

Леонид Пасечник также добавил, что комендантский час будет отменен, как только ситуация изменится в лучшую сторону.

Напомним, врио Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник впервые провел прямую линию с населением. Задать вопрос ему можно было посредством звонка или через чат-бот.

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