Леонид Пасечник: Запланированы работы на 2024-2025 годы. Фото: Администрация Главы ЛНР

Регионы-шефы в этом году помогли восстановить в ЛНР больше 1 900 объектов. Об этом на прямой линии с участием врио главы ЛНР Леонида Пасечника сообщил министр строительства и ЖКХ Республики Игорь Жарков.

- На сегодня мы по 2022 году имеем отремонтированных и восстановленных более 1 900 объектов. Это порядка 662 многоквартирных домов, это 305 социальных объектов, из них 146 школ. Хочу сказать, что приоритетом восстановительных работ были объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения нашей Республики. И, конечно же, восстановление школ, больниц, детских садиков, - рассказал Игорь Жарков.

Также он сообщил, что уже запланированы работы на 2024-2025 годы. Большое внимание будет уделено ремонту дорог.

Руководитель Минстроя ЛНР отметил, что в восстановлении Республики задействованы представители Министерства строительства и ЖКХ РФ. Они трудятся над восстановлением теплового контура поврежденных домов в Северодонецкой агломерации.

- Огромное спасибо шефам-регионам, которые проделали за столь короткий срок колоссальную работу. Луганщина видит и высоко ценит эту помощь, - подчеркнул Леонид Пасечник.

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