В ЛНР проводят большую инвентаризацию промышленных предприятий

Луганский литейно-механический завод планируют вывести на максимальные мощности. Фото: ЛИЦ

Залог успешности любого государства - развитая экономика. Поэтому в Луганской Народной Республике власти проводят инвентаризацию всех промышленных производств, чтобы понять, чем необходимо помочь предприятиям и в чем они нуждаются. Об этом сообщил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник во время первой прямой линии с жителями региона.

- Поэтому сейчас собираем эту информацию, ее полностью анализируем. И будем принимать все исключительные меры для того, чтобы наша промышленность в обязательном порядке заработала, - отметил он.

По словам Пасечника, в данное время решается вопрос с запуском крупных градообразующих предприятий. Таких, как Стахановский вагоностроительный завод.

- Мы очень долго искали инвестора для данного предприятия. На сегодняшний день мы его нашли, - заявил лидер ЛНР.

Глава региона также добавил, что в ближайшей перспективе - запуск Лутугинского завода прокатных валков, и вывод на максимальные мощности Луганского литейно-механического завода.

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