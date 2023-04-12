Врио главы ЛНР Леонид Пасечник: Регионы-шефы активно влились в дело восстановления Республики

Фото: Администрация Главы ЛНР

- С 90-х годов прошлого века на территории Республики строительство практически не осуществлялось. Это очень плохо. Многоквартирные дома, в которых мы сейчас проживаем, находятся в достаточно плачевном состоянии. Течет очень много крыш. В этом направлении мы работаем. В частности, в Луганске нам активно оказывает помощь город Москва, - рассказал во время Прямой линии врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

На одном из совещаний по восстановлению ЛНР было принято решение, чтобы в Республике в первую очередь восстановить инфраструктуру, коммуникации, которые находятся под землей.

- Это подача воды, тепла, водоотведение, канализация. Все это надо привести в порядок. А потом уже заниматься все остальным, - сообщил Леонид Пасечник.

В Луганске есть водопроводные трубы, уложенные еще в далеком в 1936 году.

- Они чугунные, но в каком они состоянии, можете себе представить, - объяснил решение начать восстановление с коммуникаций руководитель Республики.

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