Жителям ЛНР вернут мобильный интернет

Жителям Республики вернут востребованную услугу
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Решение об отключении мобильного интернета на территории Луганской Народной Республики принималось властями из соображений безопасности всех жителей и военнослужащих в том числе. Об этом заявил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник во время первой прямой линии с жителями Луганщины.
По словам руководителя Республики, доступ к мобильному интернету будет все же восстановлен.
- На сегодняшний день принимается решение о включении мобильного интернета. И я думаю, что если бы не погодные условия, это уже бы произошло. Поэтому вопрос в стадии решения. Думаю, что в ближайшее время он будет решен, - сказал глава региона.
Напомним, оператор связи «Мобильные коммуникационные системы» Луганской Народной Республики объявил про отключение мобильного интернета по всей территории субъекта с 11 февраля 2023 года. В качестве компенсации за ограничение связи оператор отметил, что увеличит количество минут внутри сети в 10 раз пользователям некоторых тарифных планов.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
Читайте также
Оператор «Феникс» модернизировал оборудование в Шахтерском районе ДНР
В перспективе там планируется запуск интернета 4G (подробнее)